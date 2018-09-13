В Краснодаре полицейские спасли мужчину на мосту

В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что на Тургеневском мосту за ограждением находится человек.
На место происшествия выехали инспекторы ДПС Никита Евсеенко и Байзет Хуако. Они увидели, что за перилами моста стоит человек и собирается прыгнуть вниз.
Полицейские смогли предотвратить поступок мужчины. Для дальнейшего разбирательства 34-летнего местного жителя доставили на пост полиции, после чего передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту