В Краснодаре полицейские спасли мужчину, угрожавшего прыгнуть с крыши дома

Инцидент произошел в марте на улице Леваневского.

В полицию позвонили очевидцы и рассказали о том, что на крыше трехэтажного здания стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз. На место выехали сотрудники ППС и спасатели. Спустя пять минут они поднялись на крышу и начали отговаривать мужчину от необдуманного поступка. Во время беседы с полицейскими он рассказал, что является гражданином одной из стран Средней Азии. По его словам, причиной поступка стала утеря документов, удостоверяющих личность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уже через десять минут сотрудникам полиции удалось вернуть мужчину на безопасное расстояние от края крыши. После этого иностранца передали медицинским работникам, которые доставили его в больницу на обследование.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник