В Краснодаре полицейские устроили погоню за подозреваемым

Очевидцы в соцсетях сообщили о стрельбе, раздавшейся 12 февраля на улице Бабушкина.

По данным телеграм-канала «ЧП Краснодар», около 17:00 произошла полицейская погоня с перестрелкой. Также сообщалось о втором мужчине, которого якобы преследовали сотрудники правоохранительных органов.

В полиции прокомментировали распространяемую в сети информацию.

«Сотрудники полиции проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого в совершении преступления», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Более подробную информацию о произошедшем в ведомстве не озвучили.

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