В Краснодаре полицейский попался на взятке в 200 тыс. рублей за обещание закрыть дело

В сентябре уголовное дело о мошенничестве передали в суд.

По версии следствия, 29-летний оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ЮФО в конце мая 2017 года ввел в заблуждение мужчину. Он пообещал ему помощь в уводе от уголовной ответственности и потребовал за это взятку в размере 200 тыс. рублей. Мужчина согласился и передал сотруднику транспортной полиции деньги, которыми тот распорядился по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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