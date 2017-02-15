В Краснодаре полицейские будут круглосуточно охранять горевшую многоэтажку

В Краснодаре сотрудники полиции будут круглосуточно работать на месте крупного пожара в многоэтажном доме на улице Прокофьева.

Полицейские будут обеспечивать сохранность имущества жильцов, эвакуированных из горящего дома, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители обеспечивают беспрепятственный проезд техники, которая задействована в тушении пожара. Район оцеплен.

По состоянию на 22:30 в пункте временного сбора, организованном в школе №66, зарегистрировано 84 человека. 20 из них заявили о необходимости размещения в гостинице и будут там поселены. 64 — отказались от размещения.

Глава города Евгений Первышов посетил пункт временного сбора, пообщался с пострадавшими и оценил работу экстренных служб.

В пункте сбора организовано питание, регистрация пострадавших, медицинская и психологическая помощь. Есть горячее питание. В холле школы расставлены столы, где консультанты-регистраторы записывают именна пострадавших, уточняют паспортные и другие контактные данные, а также состав семьи. Кроме того, выясняют — в чем они нуждаются, есть ли документы, нужно ли размещение?

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м.

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