В Краснодаре полицейские на учениях «усмирили» толпу футбольных фанатов

В Краснодаре 500 полицейских отработали на стадионах приемы предотвращения агрессии футбольных фанатов.

По легенде, причиной потасовки футбольных фанатов стали результаты игры, которые не устроили участников одного из фан-клубов. Полицейским пришлось усмирять толпу бунтующих на стадионе «Краснодар».

Драку инсценировали сами стражи порядка. Одни изобразили буйных фанатов, другие должны были быстро найти зачинщиков конфликта и заковать их в наручники.

«Матчем повышенной степени сложности для нас и для стадиона в целом 16 февраля открывается футбольный сезон 2017 года. На стадионе «Краснодар» пройдет матч между ФК «Краснодар» и турецким «Фенербахче». Матч плановый в Лиге Европы, но мы уже сейчас информированы, что билетная программа вся реализована, практически нет свободных мест», — сказал заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрий Сафронов.

Такие же учения прошли и на стадионе «Кубань». С той лишь разницей, что там полицейским пришлось применить силу еще до начала условной игры. Всего в тренировке приняли участие 500 человек, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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