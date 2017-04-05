В Краснодаре полицейские раскрыли серию велосипедных краж

В Краснодаре в апреле полицейские поймали велосипедного вора. Раскрыть серию краж удалось благодаря записям камер наблюдения.

На кадрах видно, как парень пытается похитить сразу два велосипеда.

«При этом во время совершения своего последнего преступления, несмотря на все неудобства, парню удалось выкатить из подъезда сразу два транспортных средства, с которыми он скрылся в неизвестном направлении. Незамедлительно на предполагаемого вора были составлены ориентировки», — сказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Вора задержали уже через несколько часов. К этому моменту он успел продать один из своих трофеев — за 2 тыс. рублей. На эти деньги 19-летний парень веселился в кафе. Полицейские подозревают: кражи еще четырех велосипедов у жителей краевой столицы — тоже его рук дело. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Стражи порядка предупреждают: с наступлением тепла велоугонщики активизировались. Замки на двухколесном транспорте и домофоны на подъездах не гарантия сохранности имущества. Лучше не оставлять велосипед там, где к нему могут добраться любители легкой наживы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник