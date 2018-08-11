В Краснодаре полиция ищет очевидцев ДТП с четырьмя погибшими на Западном обходе

Авария произошла 10 августа в 21:30 на трассе Западный подъезд к городу.

Следственно-оперативная группа, в состав которой входит эксперт-криминалист, осмотрела место ДТП. По предварительным данным, 39-летняя жительница Красноармейского района, управляя автомобилем Nissan Tiida, двигалась в сторону поселка Белозерного и допустила выезд на полосу встречного движения, произошло столкновение со встречным Mitsubishi Lancer.

В результате в Mitsubishi погибла 34-летняя женщина-водитель (жительница станицы Елизаветинской) и двое пассажирок: 32-летняя жительница станицы Ивановской и 30-летняя женщина. Также погибла предполагаемая виновница ДТП — водитель Nissan Tiida, 33-летний пассажир Nissan — житель станицы Марьянской — доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Водительский стаж предполагаемой виновницы аварии — 11 лет, водителя второго авто — семь лет.

В настоящее время назначено проведение четырех судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Очевидцев аварии просят сообщить подробности в полицию по телефонам: 8 (861) 226-52-22 или 8 (918) 333-21-21. Записи с видеорегистраторов можно прислать на электронную почту mvd23.krasnodar@mail.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Краснодаром в ДТП погибли четыре женщины.

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