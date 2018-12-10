В Краснодаре полиция ищет свидетелей дорожного конфликта на въезде в Знаменский

Дорожный конфликт произошел 6 декабря около 17:00 на трассе М4 «Дон».

«По предварительным данным, конфликт произошел между водителями двух автомобилей — отечественной легковушки и иномарки. За рулем одного из автомобилей была 43-летняя женщина. Конфликт произошел из-за перестроения отечественной легковушки во время затора в общую полосу — мужчина пытался объехать затор. Оба участника конфликта вышли выяснить отношения на дорогу, произошла словесная перепалка, мужчина один раз ударил женщину по голове. Она упала и ударилась головой об асфальт. Мужчина уехал, женщину доставили в больницу. Она получила различные травмы и сейчас находится на лечении. В салоне машины, по словам женщины, был ее ребенок», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается личность напавшего на женщину водителя. В связи с тем, что на участке дороги камер видеонаблюдения нет, пострадавшая и другие очевидцы не запомнили номера машины, полиция обращается ко всем гражданам, которые стали свидетелями произошедшего или зафиксировали его на камеру видеорегистратора, сообщить об этом в полицию или отправить запись по электронной почте mvd23.krasnodar@mail.ru.

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