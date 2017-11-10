В Краснодаре полиция нашла владельца подозрительного чемодана

Стали известны подробности инцидента с брошенным 10 ноября возле торгово-офисного центра на улице Атарбекова чемоданом.

«В полицию в 12:15 позвонил охранник здания и сообщил, что недалеко от входа стоит подозрительный чемодан. На место выехали правоохранители, чемодан осмотрели, он оказался пустым. По записи с камер видеонаблюдения установили, что его оставила проходившая мимо женщина», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Женщину нашли, ею оказалась 58-летняя местная жительница. При этом она была уже с другим чемоданом.

«Полицейским женщина рассказала, что шла со своим чемоданом и у него сломалось колесо. В итоге она решила оставить его на улице и пошла в магазин за новым», — добавил Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 ноября из-за подозрительного чемодана оцепили торгово-офисный центр на пересечении улиц Атарбекова и Каляева.

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