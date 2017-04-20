В Краснодаре полиция нашла водителей выехавшего на встречку кортежа

В Краснодаре в апреле установили личности двух водителей свадебного кортежа, которые выехали на встречную полосу.

В ходе проведенной проверки были установлены водители двух транспортных средств, которые при осуществлении обгона выехали на встречную полосу. Одному из них 29, другому 38 лет. Оба признали свою вину. Об этом интернет-порталу «Кубань 24» рассказал руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

За выезд на встречную полосу им грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

В отношении 38-летнего водителя составили еще два административных протокола: регистрационный знак на его автомобили был украшен цветными ленточками, это мешало разобрать номер, а также он нарушил правила страхования гражданской ответственности. За последнее нарушение ему предъявлен штраф.

Решение по остальным нарушениям, включая выезд на встречную полосу, примет суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 18 апреля в полиции начали проводить проверку на основании видео со свадебным кортежем, проехавшим по встречной полосе. Автор ролика сообщил, что инцидент произошел на улице Тенистой. На записи запечатлен свадебный кортеж, который едет по встречной полосе, при этом водитель сигналит автору видео, показывает на часы, объясняет, что они якобы опаздывают в ЗАГС и требует освободить дорогу.

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