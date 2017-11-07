В Краснодаре полиция проведет проверку в связи с видео об автохаме

Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой запечатлели дорожный конфликт.

Он произошел 6 ноября в районе торгового центра «Красная площадь». Очевидцы сообщили, что автомобиль BMW выехал на встречную полосу. Этими действиями он едва не вызвал ДТП.

«На основании видео полиция около часа назад назначила проверку. На кадрах отчетливо видны номера и марка машины. Личность владельца, а также того, кто находился за рулем, правоохранители установят в ближайшее время», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Нарушитель понесет наказание согласно законодательству.

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