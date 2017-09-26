В Краснодаре полиция проверит сообщения о драке на соревнованиях по вольной борьбе

26 сентября в 15:46

По предварительным данным, инцидент произошел 23-24 сентября во время одной из схваток Открытых Всероссийских соревнований по вольной борьбе, которые прошли в Краснодаре на спортивной арене «Баскет-Холл».

В Интернете появились видеозаписи с моментом драки спортсменов, тренеров и зрителей в ходе Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта Бесика Кудухова. Согласно публикуемым видеозаписям очевидцев, драка началась с потасовки одного из спортсменов с тренером соперника, после чего к ней присоединились борцы других команд и частично болельщики, находившиеся на трибунах.

«С заявлением по факту драки никто не обращался, однако полицией Краснодара в инициативном порядке зарегистрирован материал проверки на основании публикаций в СМИ и на информационных ресурсах. По итогам проверки действиям участников потасовки будет дана правовая оценка», — цитирует представителя пресс-службы полиции «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», организует этот турнир министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Соревнования в кубанской столице прошли уже в третий раз. Двукратный призер Олимпийских игр из Армавира 27-летний Бесик Кудухов погиб в декабре 2013 года в результате ДТП.

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