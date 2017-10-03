В Краснодаре полиция установила личность ударившего ребенка на детской площадке

Им оказался 34-летний житель микрорайона Гидростроителей.

Мужчину опросили. Он рассказал, что его сын пожаловался на конфликт со сверстниками, он решил заступиться за него.

«Действиям мужчины будет дана правовая оценка, проверка продолжается, по окончании будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После появившихся в СМИ публикаций руководитель краевого следственного управления Вадим Бугаенко поручил провести процессуальную проверку в связи с инцидентом и дать правовую оценку действиям мужчины. Его личность установлена, он дает пояснения следователю СК в рамках проводимой проверки. Выясняются обстоятельства произошедшего и причины конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 1 октября в микрорайоне Гидростроителей. В социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной на одной из детских площадок. На записи видно, как взрослый мужчина подходит к группе детей и бьет сначала одного мальчика, а потом второго. По данным СМИ, пострадавшему ребенку девять лет. Он вместе с друзьями вышел погулять во двор и поссорился там со сверстником. Дети подрались, после этого другой участник конфликта вернулся на площадку с отцом, который таким образом решил заступиться за своего сына. Родители пострадавшего мальчика намерены обратиться в полицию.

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