В Краснодаре полностью потушили пожар на заводе

В Краснодаре 2 марта ликвидировали пожар в производственном цеху промышленного здания на улице Кожевенной.

В 13:39 пожарные ликвидировали открытое горение, в 14:40 пожар был полностью потушен, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 2 марта загорелся цех. Сообщение о пожаре на улице Кожевенной, 18 поступило в МЧС в 11:45. Из здания эвакуировали 50 человек, с помощью автолестницы спасли 15 человек. В 13:07 пожар был локализован на площади 500 кв. м. Всего для ликвидации последствий пожара привлекли 106 человек и 30 единиц техники. Из-за пожара на заводе изменили маршрут троллейбуса № 8.

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