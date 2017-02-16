В Краснодаре полностью потушили пожар в многоэтажке на улице Прокофьева

В Музыкальном микрорайоне Краснодара 16 февраля полностью потушили пожар в жилом шестиэтажном доме.

Пламя в многоэтажном доме на улице Прокофьева полностью ликвидировали в 0:33, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего в работах были задействованы 123 человека и 44 единицы техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, в 22:21 ликвидировали открытое горение.

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