В Краснодаре полностью восстановили движение общественного транспорта после ливня

Работа электротранспорта была временно приостановлена из-за подтоплений, образовавшихся после залпового дождя днем 22 июля.

Ливневая канализация не справилась с нагрузкой, и улицы города были частично подтоплены. Из-за этого прекратилась работа общественного транспорта.

По состоянию на 19:00, ликвидированы подтопления всех участков, в том числе — под мостом в районе улицы Вишняковой. Количество техники, задействованной в ликвидации последствий сильного ливня, было увеличено до 31 единицы.

«Первоочередная задача — по восстановлению движения общественного транспорта — выполнена. В настоящий момент в краевом центре работают 11 единиц водооткачивающей техники городского центра мониторинга дорожного движения и транспорта, 14 — Службы спасения, а также — пять единиц техники главного управления МЧС России по краю», — сказал начальник городского управления Гражданской защиты Василий Крамаренко.

Подтопленной остается участок улицы Московской в районе Гомельской. Там для переправы через проезжую часть задействованы две резиновые лодки, работают эвакуаторы для легковых автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июля ливень парализовал движение трамваев в центре Краснодара. Созданный оперативный штаб по ликвидации подтоплений возглавил мэр Краснодара Евгений Первышов. Ситуацию с подтоплениями улиц контролирует МЧС.

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