В Краснодаре полностью восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение потребителей северной части города было полностью восстановлено в 16:29.

Специалисты «Кубаньэнерго» в кратчайшие сроки запитали всех потребителей, которые 30 июня после обеда по причине невнимательности водителя крупногабаритной техники в охранной зоне ВЛ остались на непродолжительное время без энергоснабжения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Потребители и соцзначимые объекты запитаны по резервным схемам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 30 июня без света остались жители микрорайона ЗИП.

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