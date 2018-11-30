В Краснодаре поощрят раненных в перестрелке сотрудников Росгвардии

Руководство ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, на которых 29 ноября напал неизвестный мужчина.

«Сотрудники Росгвардии нейтрализовали нападавшего, не допустив пострадавших среди гражданского населения. Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о их поощрении», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Сейчас готовят необходимые документы с ходатайством.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 29 ноября неизвестный мужчина около продуктового магазина на улице Гагарина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии. Они были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. В результате происшествия нападавшего застрелили. По факту перестрелки в СК возбудили уголовное дело.

Один из раненых в Краснодаре росгвардейцев находится в тяжелом состоянии.

У напавшего на сотрудников Росгвардии нашли второй пистолет и нож.

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