В Краснодаре Porsche устроил массовое ДТП на улице Красных Партизан

Авария произошла около 13:00 6 октября.

«По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Porsche ехал по улице Красных Партизан в сторону центра города. При повороте налево он не пропустил Renault, из-за чего автомобили столкнулись. После удара Porsche отбросило на Ford, а затем — на Chevrolet», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

В результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства аварии уточняются.

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