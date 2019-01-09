Пятерых мужчин признали виновными в ряде преступлений.

Суд установил, что в ноябре 2015 года двое мужчин уговорили знакомую женщину заняться проституцией и предоставили ей для этого съемную квартиру. Позже она стала исполнять в преступной группе роль диспетчера-сутенера.

С сентября 2016 года проституцией занималась другая девушка, которая в феврале 2017 года решила прекратить деятельность. Мужчины пытались заставить ее вернуться к прежнему занятию, угрожая предметом, похожим на пистолет. Девушке удалось скрыться, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Диана Еловская.

Спустя несколько дней преступники, представившись сотрудниками полиции, незаконно проникли в квартиру, которую ранее снимала сбежавшая девушка. Они напали на женщину, которая там находилась, и стали склонять ее к занятию проституцией. Один из злоумышленников выстриг волосы на голове женщины и похитил из ее кошелька 22 тыс. рублей. Он также заставил ее сказать пин-код ее карты, с которой снял 40 тыс. рублей.

Позже члены ОПГ склонили к занятию проституцией двух девушек, которые занимались этим с мая по июль 2017 года.

Краснодарский гарнизонный военный суд назначил мужчинам наказание от четырех до 7,5 лет лишения свободы, а также штрафы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник