В Краснодаре посадили экс-полицейских, избивших мужчину

Преступление произошло в 2014 году в Сочи.

Суд установил, что двое сотрудников ППС в июле 2014 года дежурили на набережной в Сочи. Они подошли к трем гражданам и в грубой форме потребовали документы. Один из мужчин возмутился, тогда сотрудники полиции под вымышленным предлогом составления протокола об административном правонарушении за якобы совершенное хулиганство доставили его в отдел полиции. Там мужчину избили.

В результате побоев у пострадавшего диагностировали перелом трех ребер, разрыв барабанной перепонки, ссадины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По факту возбудили уголовное дело. В марте Центральный районный суд Сочи приговорил одного из обвиняемых к трем годам и восьми месяцам лишения свободы, другого — к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Также их лишили права занимать должности в правоохранительных органах на три года, взыскал моральный ущерб.

Осужденные пытались обжаловать приговор в апелляционном порядке, просили его отменить и оправдать их в связи с недоказанностью вины. Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

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