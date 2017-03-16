В Краснодаре посадили мужчину, угрожавшего убить беременную женщину

В Краснодаре в марте суд вынес приговор местному жителю, который взял в заложники свою беременную сожительницу и угрожал ей убийством.

Прикубанский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и вынес приговор в отношении ранее судимого 26-летнего краснодарца. Мужчина признан виновным в угрозе убийством и незаконном лишении свободы, совершенном с применением оружия в отношении беременной женщины. Злоумышленника приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 13 декабря 2016 года полицейские задержали мужчину, который угрожал убить беременную сожительницу. Он приставил нож к горлу женщины и закрылся вместе с ней в комнате на втором этаже дома.

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