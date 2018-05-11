В Краснодаре посетителей ТРЦ «Галерея» эвакуировали в четвертый раз за неделю

В ТРЦ «Галерея Краснодар» 11 мая сработала пожарная сигнализация.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. На место направлены сотрудники МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре эвакуацию ТЦ «Галерея» провели вечером 6 мая из-за короткого замыкания электропроводки на рекламном щите, 7 мая — из-за сработавшей сигнализации и 9 мая по той же причине.

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