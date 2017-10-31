В Краснодаре после 16 лет розыска нашли сбежавшую от мужа-алкоголика женщину

31 октября в 11:53

Женщина пропала в Каневском районе, ее нашли в октябре. Все это время она жила и работала в краевом центре.

В ноябре 2001 года 46-летняя женщина вышла из своего дома на хуторе Красный очаг и пропала. По факту ее безвестного исчезновения прокуратура возбуждала уголовное дело об убийстве. После создания СК РФ уголовное дело передали в территориальный отдел СУ СК по краю, проводили расследование и экспертизы.

В конце октября поступила информация о том, что пропавшую нашли. Ее доставили к следователю. Женщина рассказала, что решила оставить дом и семью из-за сложных отношений с мужем, который оскорблял и унижал ее, нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Она оставила документы дома и уехала в Краснодар, где занималась сезонными полевыми работами, сбором бутылок и лома цветных металлов. С осени 2012 года она стала постоянно жить на территории бывшей базы у предпринимателя в поселке Зеленопольском Карасунского округа, где занималась уборкой и разведением птицы. Достигнув пенсионного возраста, женщина решила оформить документы и страховой полис и по настоянию работодателя сообщила о своем прежнем месте жительства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По словам женщины, за период ее отсутствия каких-либо преступлений в ее отношении не совершалось. Будет рассмотрен вопрос о прекращении уголовного дела.

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