В Краснодаре после аварии восстановили электроснабжение

Энергетики вечером 21 февраля восстановили электроснабжение потребителей, обесточенных после аварии на распределительной электроподстанции.

Подача электроэнергии потребителям в Прикубанском округе полностью восстановлена, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 3 тыс. человек. Технологическое нарушение произошло на подстанции «Северо-Восточная». Без света находились 3 тыс. человек и два социально значимых объекта.

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