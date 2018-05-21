В Краснодаре после дождя на улицы вышла водооткачивающая техника

В связи с выпадением локальных осадков 21 мая в 19:00 в МЧС зафиксировали подтопления проезжих частей в столице Кубани.

В ликвидации последствий ливня задействовано десять единиц водооткачивающей техники от МКУ «Единая служба заказчика» и три автоцистерны от МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае ухудшения ситуации, требующей помощи, на дежурстве находятся 11 мотопомп, средней производительностью 900 л/мин каждая, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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