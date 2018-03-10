В Краснодаре после дождя с градом затопило улицу Московскую

Ливень начался в краевой столице вечером 10 марта.

Фотографии и видеозаписи с затопленной улицей Московской опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобили с трудом преодолевают улицу. Сообщается, что также оказались затопленными улицы Гаврилова, Пригородная, Тенистая, Российская, Покрышкина, проезд Дальний.

На других фотографиях видно, как идет крупный град.

Также местные жители сообщают об отлючении электроэнергии.

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