В Краснодаре после ДТП двух человек зажало в покореженной машине

Авария произошла 22 июля в 11:30 на перекрестке улиц Ставропольская и Шевченко.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, водитель «Ваз 2109» не пропустил Toyota Mark II, который двигался по Ставропольской.

По предварительным данным, водитель иномаркт не пострадал. В «девятке» зажало двух человек. Их деблокировали спасатели.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Сегодня, 22 июля, около 11:30, на пересечение ул. Ставропольской и Шевченко произошло ДТП. • По словам Свидетелей ДТП, «Ваз 2109» не пропустил «Toyota Mark II» который ехал по ул Ставропольской (результат на фото) Водитель Марка цел а вот в Девятке люди пострадали их зажало в машине,двух человек деблокировали спасатели из отечественной легковушки. ⠀ Стали очевидцем ДТП,или свидетелем интресного события на дороге? Есть кадры эксклюзивных или необычных автомобилей? Присылайте материал нам в Директ.Интересный материал мы опубликуем в ленте либо добавим в сторис⠀‼#avto_region23#кубань#дороги#дтп#краснодар#краснодарскийкрай#krd#23region

Публикация от Aвтопаблик Краснодарского края (@avto_region23) 22 Июл 2018 в 2:46 PDT

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