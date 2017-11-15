В Краснодаре после ДТП на встречке иномарка влетела в автомойку

Авария произошла 13 ноября в 16:07 на улице Уральской, 186.

«По предварительным данным, 31-летний водитель Daewoo Nexia — уроженец Узбекистана — ехал по улице Уральской, выехал для обгона на встречную полосу. В этот момент он столкнулся с попутным Toyota Corolla, за рулем которого была 31-летняя женщина», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

От удара Daewoo поменял траекторию движения и на большой скорости врезался в автомойку, где в это время находились люди и два автомобиля: Hyundai и Mercedes. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что иномарка сбивает мужчину и врезается в машины.

При этом в ведомстве отметили, что из находящихся на автомойке людей никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Установлено, что виновник ДТП был трезв. В его отношении составили административный протокол о выезде на встречную полосу. Нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав до полугода. Дело направили на рассмотрение.

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