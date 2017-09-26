В Краснодаре после ДТП с автобусом на горячую линию МЧС поступило почти 60 звонков

Телефон доверия МЧС принял 56 звонков от родственников и знакомых пострадавших в ДТП с участием автобуса, в котором находились паломники из Нижнего Новгорода.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия. На данный момент на телефон доверия поступило 56 звонков от родственников и знакомых людей пострадавших в ДТП. На звонки отвечают психологи и сотрудники отдела кадров главного управления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ККБ № 1 прибыли четыре психолога Южного филиала ФКУ «ЦЭПП МЧС России». Всего в ликвидации ЧС задействовано 93 человек, 32 единицы техники, в том числе от МЧС России — 21 человек и девять единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в грузовик. Шестеро погибли. В больницах края находятся 18 человек. На месте работали 27 бригад скорой помощи, в том числе две из Адыгеи.

По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем, из-за чего и произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

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