В Краснодаре после ливня в трех 17-этажных домах начали откачку воды

Техника МЧС 17 июля производит откачку воды с цокольных этажей домов на улице 40 лет Победы.

В работах по ликвидации подтоплений задействовано семь автомобилей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее последствия ливня на улице 40 лет Победы очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, что подтоплена проезжая часть. Вода залила продуктовый магазин, расположенный на цокольном этаже одной из многоэтажек. Люди вычерпывают воду ведрами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в отдельных районах города 17 июля прошел град и ливень.

В период с 13:19 до 15:10 16 июля в столице Кубани выпало более 63 мм осадков, из них почти половина в течение 40 минут — с 13:19 до 14:00. Последствия ливня на перекрестке улиц Московской и Гомельской, а также на улице Аксайской, 42 устраняли в ночь на 17 июля и продолжили работы днем.

Ранее очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что 16 июля на улице Московской в Краснодаре в луже застряла маршрутка № 62 с пассажирами. Они не могли самостоятельно выбраться из маршрутки, так как глубина лужи составляла около 70-80 см. Для того, чтобы перевезти людей, спасателям пришлось использовать лодку.

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