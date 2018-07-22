В Краснодаре после ливня восстановили движение троллейбусов по Октябрьской и Мира

Работы по откачке воды с рельсового полотна на улице Вишняковой для возобновления движения трамваев продолжаются.

Количество водооткачивающей техники, работающей на улицах города, увеличено до 16 единиц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Мотопомпы работают также на перекрестках улиц Мира и Коммунаров, Дзержинского и Гастелло, Герцена и Атарбекова, Красной и Северной, Малороссийской и Гаражной, а также на Чапаева, 98, Гудимы, 21, Достоевского, 26, в подземном переходе в районе стадиона «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июля ливень парализовал движение трамваев в центре Краснодара. Созданный оперативный штаб по ликвидации подтоплений возглавил мэр Краснодара Евгений Первышов. Ситуацию с подтоплениями улиц контролирует МЧС.

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