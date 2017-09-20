В Краснодаре после найденной мины проверят всю территорию стройки

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили 20 сентября на пересечении улицы Ставропольской и переулка Лунного.

Ржавый предмет, похожий на боевой снаряд, первым заметил строитель. Он занимался земляными работами во дворе частного дома.

«Я увидел продолговатый предмет. Я в армии служил, знаю, что это такое. Сразу сообщил тому, кто меня сопровождает. Приехали все службы городские: служба газа, саперы, полиция», — рассказал рабочий Александр Дмитриенко.

Прибывшие на место саперы оцепили территорию. Осмотрели находку и подтвердили: это действительно 50-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны. Взорваться она уже не могла. Но боеприпас все же тщательно упаковали, вывезли в безопасное место и там уничтожили. Теперь взрывотехники тщательно проверят всю территорию стройки.

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