В Краснодаре после ночи в гостинице парень украл у девушки мобильник

05 декабря в 11:56

С сообщением о краже обратилась 24-летняя краснодарка.

Выяснилось, что накануне девушка со своим знакомым остановилась в одной из гостиниц на улице Индустриальной. Проснувшись утром, она обнаружила отсутствие молодого человека и пропажу мобильного телефона.

Через несколько часов подозреваемого задержали на одной из улиц краевого центра. Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний местный житель. При досмотре его личных вещей правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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