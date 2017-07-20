В Краснодаре после проверки прокуратуры 35 сотрудникам завода выплатили долг по зарплате

Предприятие задолжало работникам 1,3 млн рублей.

Факт задолженности выявила прокуратура Карасунского округа во время проверки АО «Краснодарский завод железобетонных изделий и конструкций». В отношении генерального директора завода возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Кроме того, руководителю общества внесли представление об устранении нарушений. В суд направили заявления о выдаче судебных приказов, которые были удовлетворены, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Задолженность перед 35 работниками погашена в полном объеме.

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