В Краснодаре после реконструкции открыли Вишняковский сквер

Сквер привели в порядок благодаря федеральному проекту по формированию комфортной городской среды. Краснодар продолжит участвовать в нем и в 2018 году, чтобы обновить другие зеленые зоны.

Обновленный сквер оценили мэр Евгений Первышов и главный архитектор города Игорь Мазурок. Его также посетили председатель городской Думы Вера Галушко, вице-мэр Евгений Зименко и глава администрации Центрального округа Елена Малова.

«Много лет этот сквер находился в запущенном состоянии, был даже скрыт за забором. Теперь он полностью преобразился. И если сравнить то, что было, и то, что есть сейчас, то это действительно стала совершенно новая прекрасная территория для всех горожан», — сказал Евгений Первышов.

Евгений Зименко рассказал, что в сквере впервые произвели планировку территории, продумали сеть пешеходных дорожек, выделили зоны под детскую площадку с качелями и другим игровым оборудованием. Сейчас его завершают устанавливать.

Также проложили аллеи, сделали новое ограждение, произвели монтаж сетей уличного освещения, системы автоматического полива, установили фонари, 53 лавочки, 65 урн, обновили стелу с названием сквера на входе.

Кроме того, провели масштабные ландшафтные и озеленительные работы: выполнили обрезку деревьев, удалили аварийные и высадили новые растения — всего около 20 тыс. деревьев, кустарников и цветов, сформировали клумбы, уложили 10 тыс. кв. м газона, создали розарий — высажено 670 кустов роз, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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