В Краснодаре после реставрации начал разрушаться фасад Дома купца Никитина

Работы на объекте, расположенном на улице Красной, 18, провели три месяца назад.

На объекте культурного наследия «Дом купца Никитина, конец XIX века», в здании которого сейчас располагается консерватория Краснодарского института культуры и искусств, после проведения ремонтных работ обнаружили разрушения верхнего слоя фасада. Материал, используемый для финишной отделки фасада здания, имеет гипсовую основу. Именно это могло стать причиной разрушения за такой короткий срок.

Факт разрушения фасада установили эксперты отделения ОНФ по Краснодарскому краю.

Согласно документам, федеральное казенное учреждение «Центрреставрация» 2 февраля 2017 года заключило государственный контракт на выполнение реставрационных работ на сумму 48 млн 23 тыс. 692,04 рублей с частной компанией. По условиям одним из видов работ являлась реставрация фасадов указанного здания. В конце 2017 года подрядчик выполнил работы в полном объеме. Заказчик принял работу 21 декабря. Об этом свидетельствует подписанный акт о выполнении обязательств по государственному контракту. На основании указанного документа работу оплатили.

В прокуратуру Краснодарского края направлен запрос на инициирование проверки по факту ненадлежащего исполнения государственного контракта в части реставрации объекта культурного наследия федерального значения, расположенного по адресу, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре эксперты по поручению губернатора проверили состояние памятников.

В городе шесть объектов культурного наследия нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ. Это кинотеатр «Аврора», «Дом жилой архитектора А. П. Косякина», «Дом Марие-Магдалинского женского монастыря», «Дом купца М. М. Лихацкого», «Мельница Киор-Оглы», «Женская учительская семинария».

В соцсетях опубликовали фотографию «изуродованного» дома в Краснодаре.

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