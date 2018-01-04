В Краснодаре после стрельбы в лесу возбудили уголовное дело

На месте преступления 4 января обнаружены два тела.

«На месте где, предположительно, были выстрелы, обнаружены два тела. Известно, что там находится полузаброшенное здание в лесополосе, где распивали спиртное», — рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На месте работают следователи СК, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях сообщили, что 4 января в лесу под Краснодаром произошла стрельба, есть жертвы.

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