В Краснодаре после укладки асфальта открыли перекресток улиц Тургенева и Северной

В Краснодаре 14 октября в 14:00 возобновилось движение транспорта на перекрестке.

Финальные работы по устройству верхнего слоя асфальта завершили в ночь с 13 на 14 октября.

«Работы по укладке асфальтобетонного покрытия проводились в ночь с субботы на воскресенье. Изначально планировалось открыть перекрёсток для движения в 4:00 15 октября, но удалось завершить работы раньше. Сейчас перекресток Северной с Тургенева полностью открыт для движения транспорта», — сказал заместитель главы города Артем Доронин.

Он добавил, что на перекрестке уже частично нанесена дорожная разметка. Оставшуюся нанесут ночью, без ограничения движения.

Сквозное движение на улице Тургенева открыли в ночь на 1 октября после капитального ремонта. Администрация города предупреждала автомобилистов о том, что на участке возможно проведение финальных работ, связанных с асфальтировкой, установкой бордюров и нанесением разметки. Для этого еще некоторое время на улице Тургенева могут вводиться непродолжительные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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