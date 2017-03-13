В Краснодаре после взрыва автобуса проверят городской транспорт

Мэр Краснодара Евгений Первышов 13 марта поручил организовать рейды по проверке пассажирских автобусов.

По его словам, особое внимание нужно уделить техническому состоянию подвижного состава.

«На работу городских автобусов, прежде всего — коммерческих перевозчиков, поступает много замечаний от горожан. В частности, имеются факты, когда водители пассажирского транспорта демонстрируют лихую езду, останавливаются не на остановках, подбирают или высаживают пассажиров там, где им заблагорассудится, создавая помехи для движения, и, что особенно недопустимо, увеличивая риск ДТП, в которых могут пострадать находящиеся в салоне люди», — отметил Первышов.

На аппаратном совещания он поставил ряд задач по организации проверок транспортных средств городских перевозчиков, а также рейдов с привлечением сотрудников управления МВД РФ по Краснодару, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 марта на Ейском шоссе загорелся и взорвался маршрутный автобус № 106 А. Прокуратура начала проводить проверку по факту случившегося. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрооборудовании автобуса.

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