В Краснодаре после залпового дождя приступили к откачке воды с дорог

Сильный ливень прошел 20 июля в краевой столице, он закончился в 16:30.

«В первую очередь вакуумные машины приступили к работе в районе путепровода на улице Вишняковой, где из-за подтоплений прекратилось движение трамваев. Там работают две единицы откачивающей техники. Также откачка воды ведется на улице 1-я Линия поймы реки Кубань, на перекрестке улиц Невкипелова и Автолюбителей, на улице Суворова, 4 в Пашковском микрорайоне и в 3-м проезде Становом поселка Новознаменского», — рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, до конца суток 20 июля и в течение 21 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Дождливая погода сохранится до 23 июля включительно.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 (набор по городскому и мобильному телефонам), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в столице края 20 июля начался сильный дождь. В районе Вишняковского рынка в Краснодаре из-за скопления воды в 15:19 остановились трамваи. К работе подготовили водооткачивающую технику.

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