В Краснодаре после застолья с приятелем скончался приезжий мужчина

Это произошло 12 декабря в одной из многоэтажек на улице Ставропольской.

По данным следствия, 45-летний мужчина недавно приехал на заработки из Усть-Лабинска. Он снимал квартиру вместе с приятелем. Накануне мужчины вместе выпивали алкоголь, а утром приятель ушел на работу. Вернувшись, он нашел соседа без признаков жизни и вызвал скорую. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, по факту произошедшего проводится доследственная проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Арамаис Казарян.

Вернуться на ленту

Источник