В Краснодаре постараются не допустить пробок в день открытия музея «Россия — моя история»

Мультимедийный музей откроют 4 ноября. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что кубанцы получат возможность в новом формате познакомиться с историей России и Кубани.

«Уверен, мультимедийный музей вызовет интерес у огромного количества жителей и гостей со всего края. Наша задача не только обеспечить безопасность людей, но и тщательно продумать логистику, не допустить образования пробок», — сказал губернатор.

«Россия — моя история» — самый масштабный мультимедийный комплекс в стране, созданный по инициативе президента. Здесь представлена вся история государства с древнейших времен. Краснодарский музей будет содержать и региональный контент: исторические панорамы, интересные факты о выдающихся кубанцах.

Площадь экспозиции в районе комплекса «Экспоград ЮГ» составит 7,5 тыс. кв. м.

Также 2 ноября состоится всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Для проведения определили 70 площадок. Ожидается, что в диктанте примут участие более 3,5 тыс. человек.

В День народного единства в крае запланировано 44 мероприятия: митинги-концерты, марафоны с предполагаемым количеством участников около 54 тыс. человек, сообщил вице-губернатор Алексей Копайгородский.

Самый масштабный митинг пройдет в Краснодаре на Пушкинской площади, после чего состоится праздничный концерт.

В ночь с 4 на 5 ноября пройдут культурные мероприятия в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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