В Краснодаре поставят спектакль «КРАС PLACE, или Место под солнцем в первом ряду»

В Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького 9 июня состоится премьера спектакля «КРАС PLACE, или Место под солнцем в первом ряду».

Режиссер постановки — Радион Букаев, уже известный краснодарскому зрителю прочтением рассказа Антона Чехова «Дама с собачкой» «#Он_Она_собачк@». Пьеса «КРАС PLACE» написана специально для театра драматургом Ириной Васьковской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе театра.

В основе сюжета социальной комедии лежит история о том, как разные поколения — подростки и люди преклонного возраста — приходят к взаимопониманию и взаимопомощи через общую цель и творчество. Обыкновенные жизненные ситуации через юмор и иронию затронут череду почти философских тем.

Спектакль расскажет не только об объединяющем и сближающем людей вдохновении, но и о дружбе, способной изменить восприятие мира вокруг, и любви, которая приносит человеку истинное счастье.

Тексты песен к некоторым сценам пишет краснодарский рэпер Антон Белогай (Хайд).

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