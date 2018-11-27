В Краснодаре пострадавшую при падении дерева женщину госпитализировали

Сообщение о ЧП во дворе дома на улице Лазурной, 68 поступило в полицию 27 ноября около 14:50.

Прибывшие на место полицейские установили, что в результате падения сухого дерева пострадала 65-летняя женщина. Ее в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами доставили в больницу, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Два рядом припаркованных автомобиля Hyundai и Renault получили механические повреждения. В момент падения дерева людей в них не было.

По факту инцидента проводят проверку. Устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы в соцсетях сообщили, что дерево упало из-за сильных порывов ветра.

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