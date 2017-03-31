В Краснодаре построят 14 новых платформ для наземного метро

Власти Краснодара 31 марта осмотрели места возможного размещения железнодорожных платформ для реализации проекта наземного метро.

Выездное совещание прошло в предполагаемом месте строительства одной из остановочных платформ — 111-м километре перегона «Васюринская — 105-й» в районе станицы Старокорсунской. Также осмотрели участки в районе поселка Пригородного, хутора Ленина, поселка Знаменского. Ранее инициаторы проекта рассмотрели возможность создания платформ в районе поселков Березового, Лорис и микрорайона Молодежного.

«Сейчас завершается обследование всех возможных площадок для организации остановочных платформ и перехватывающих парковок, сопутствующей инфраструктуры. Для реализации проекта рассчитываем использовать 18 действующих платформ, а также создать 14 новых», — пояснил один из авторов проекта, представитель компании «Кубань Экспресс-Пригород» Евгений Змиев.

Согласно проекту, на первом этапе необходимо на базе имеющейся железнодорожной инфраструктуры обустроить нескольких линий наземного метро, соединяющих Краснодар с рядом населенных пунктов в соседних районах края — станицами Динской, Северской, Васюринской и Новотитаровской, как самыми напряженными направлениями для въезда и выезда из города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в департаменте транспорта, организации дорожного движения и окружающей среды Краснодара в январе одобрили проект «Наземка», который предполагает создание наземного метро.

Он подразумевает организацию шести линий, на которых будут курсировать электропоезда, и 38 станций. Проектом также предусмотрено создание дополнительных станций. Наземное метро будет действовать в радиусе 30 км от города. Проект разрабатывает общественное движение «Городские решения» совместно с представителями компании «Кубань Экспресс-Пригород». Бывший директор КТТУ Алексей Князев в январе рассказал, как он оценивает проект «Наземка».

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