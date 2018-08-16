В Краснодаре построят две новые энергоподстанции

В 2018 году город поставил рекорд по энергопотреблению. Об этом 16 августа во время брифинга рассказал глава города Евгений Первышов.

«Аварийность на электросетях достаточно большая в этом году. Она не выше, чем прошлогодняя, но имеет достаточно серьезный общественный резонанс. Нагрузки на электросети возрастают значительно. Если в прошлом году общая мощность была где-то 970 мВт, то в этом году поставлен очередной рекорд энергопотребления — 1 тыс. 53 мВт. Это колоссальный объем», — отметил глава города.

По его словам, выдержать такой темп удается благодаря производственной и инвестиционной программе «Кубанэнерго». Более 4 млрд рублей составляют вложения в этом году на увеличение мощностей крупнейших питающих центров — подстанций «Калинино», «Юго-Западной», «Тургеневской», «Северной» и «Лорис». Их суммарная мощность увеличится с 325 до 500 мВт.

«Конечно, рассчитываем на реализацию масштабных проектов «Кубаньэнерго», которые уже стоят в плане. Прежде всего, это — строительство подстанций «Ангарская» и «Мост». По «Ангарской» уже есть градостроительный план и начаты проектные работы. Под подстанцию «Мост» определен земельный участок, и это будет уникальный проект — «Кубаньэнерго» получило предварительно согласие от одной из ресурсоснабжающих организаций Республики Адыгея, у которой есть свободные мощности. Это позволит при строительстве новой подстанции в районе Тургеневского моста, переключить часть абонентов на нее и существенно разгрузить существующие сети, либо создать энергомосты между подстанциями «Дальней» и «Центральной»», — сказал Евгений Первышов.

Он отметил, что сегодня самые проблемные подстанции — «Дальняя» и «Тургеневская». Это связано с тем, что Фестивальный микрорайон интенсивно застраивался в последние годы.

«И, конечно, то, что в плане энергоснабжения сегодня творится на Фестивальном, уму не постижимо. Никогда этот микрорайон не испытывал таких проблем, сегодня же там градус недовольства по этой проблеме зашкаливает. Поэтому вот эти два проекта — это наша перспектива. Работа по ним идет уже сегодня», — заявил мэр города.

Параллельно компания «НЭСК» проводит модернизацию на разводящих сетях непосредственно к домам потребителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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