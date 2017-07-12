В Краснодаре построят новую школу в микрорайоне Солнечном

Для этого подобрали земельный участок на проспекте имени Константина Образцова. Его передадут в муниципальную собственность.

Старт этой процедуре дал глава города Евгений Первышов по итогам рабочей встречи с исполнительным директором компании «Нефтестройиндустрия-Юг» Натальей Гульчевской. Также рассмотрели перспективы развития социальной и инженерной инфраструктуры всего микрорайона Солнечного.

«Нам необходимо держать на контроле и в полном объеме выполнить договоренности, которые были достигнуты. Есть поручение губернатора Кубани, обоснованные требования горожан. Этот микрорайон — один из динамично развивающихся и перспективных, и, при соблюдении всех предъявляемых требований к застройщикам, управляющим компаниям, при участии активных и неравнодушных горожан, может стать одним из лучших», — отметил Первышов.

Гульчевская добавила, что компания «Нефтестройиндустрия-Юг» готова выполнить свои обязательства. В микрорайоне идет строительство детского сада на проспекте имени Константина Образцова. Объект рассчитан на 200 мест. Завершить работы планируют к концу года, а сдать объект в эксплуатацию — в первом квартале 2018-го. Рядом с ним строят два детских сада на 40 мест, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов.

По словам Гульчевской, в муниципальную собственность готовы передать участок площадью 2,8 га, предназначенный для строительства школы на 1,1 тыс. мест со спортивной площадкой и благоустроенной зеленой зоной.

Первышов поручил максимально быстро и четко отработать связанные с этим вопросы, чтобы в 2018 году подать заявку на строительство общеобразовательного учреждения.

Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок добавил, что в микрорайоне будет создан благоустроенный сквер, продолжится развитие бульвара Памяти Чернобыльцев. Ведется работа по созданию дополнительных въездов и выездов. Планируется построить по типовому проекту новый корпус к школе № 80 на 400 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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