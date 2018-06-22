В Краснодаре построят спортивный комплекс в станице Старокорсунской

В краевом центре объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

Под строительство комплекса отвели земельный участок на улице Спортивной, 22 в станице Старокорсунской. Его площадь около 3 тыс. 748,7 кв. м.

Физкультурно-оздоровительный объект будет представлять собой трехэтажное здание с помещениями для занятий и тренировок, а также — трибунами на 200 мест. Всего планируется оборудовать три спортивных зала, один тренажерный.

В департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей уточнили, что концессионное соглашение предлагается заключить сроком на 20 лет. Документацию для участия в конкурсе необходимо предоставить в письменной форме по адресу: Краснодар, улица Северная 279, каб. № 330, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре для строительства спорткомплексов отобрали пять участков.

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